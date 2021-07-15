Производитель медицинского кислорода в Красноярске увеличил объем продукции в два раза

КРАСНОЯРСК, 15 июля. Компания "Стап" - производитель медицинского кислорода в Красноярске - в два раза увеличила объем выпускаемой продукции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

В начале июля для того, чтобы избежать дефицита кислорода для больных, госпитализированных с COVID-19, министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края договорилось о поставках из Томска и Новокузнецка.

""Стап" ввела в работу новую установку по производству кислорода, что позволило увеличить мощность с 2,5 тонны до 5 тонн кислорода в сутки", - сообщила пресс-служба.

Сейчас общий объем производства кислорода в крае составляет 64 тонны в сутки. Помимо компании "Стап" его производят также "Красмаш" и "Газсервис". В пресс-службе уточнили ТАСС, что по данным на среду потребность в кислороде составляла около 60 тонн, однако цифра постоянно меняется. Ранее сообщалось, что в краевой больнице потребление кислорода выросло в десять раз в сравнении с доковидным периодом.

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в крае остается достаточно сложной. В сравнении с прошлым годом в кислороде нуждается большее количество заболевших. Сейчас перед производителями медицинского кислорода стоит очень важная задача - увеличить объемы производства. Каждый килограмм, каждая тонна кислорода важны, чтобы наши граждане получили кислородную поддержку и смогли выздороветь", - сказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

В Красноярском крае зарегистрировано почти 83 тыс. случаев коронавируса. Более 4,1 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболел 451 человек.