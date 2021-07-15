Трутнев поручил изменить методику субсидирования строительства детсадов на Колыме

ТАСС, 15 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в четверг во время рабочего визита в Магаданскую область поручил Минпросвещения РФ пересмотреть методику выделения субсидии на строительство детских садов в регионе.

Вице-премьер посетил строительную площадку детского сада на 135 мест в третьем микрорайоне Магадана. Там он узнал, что, к примеру, на этот объект региону была выделена субсидия в 237 млн рублей при стоимости детсада в 529 млн. Средства из федеральной казны освоены в полном объеме, для продолжения работ оставшуюся сумму области придется выделять из собственного бюджета, но ее в нужном объеме нет.

"Поручение соответствующее дайте коллегам (обращается к своим сопровождающим - прим. ТАСС) по линии Минпросвещения пересмотреть стоимость ввода одного места на одного ребенка, потому что материалы дорожают, денег не хватает. И что, нам останавливаться что ли? Не должны останавливаться. Методика - это здорово, но надо, чтобы денег хватало, чтобы их выделялось не больше, но и не меньше, поэтому такое поручение дадим и будем контролировать", - сказал Трутнев.

Во время объезда строительной площадки вице-премьеру рассказали, что возмещаемая из федеральной казны стоимость одного вводимого места сейчас составляет 700,9 тыс. рублей. Однако если для других дальневосточных регионов эта сумма еще является приемлемой, то в Магаданской области она покрывает только 41,9% расходов. "У нас с учетом удорожания из-за логистики и так далее стоимость квадратного метра в учреждениях образования не выше, если не ниже, чем в центральной России, но при этом в конечном счете объект получается дороже. Но методика Минпросвещения это не учитывает, там говорят, что у них своя методика", - сказал губернатор Магаданской области Сергей Носов.