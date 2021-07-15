Доля вакцинированных от коронавируса медиков в Карелии достигла 44%

"Если в мае у нас был 31% привитых сотрудников медорганизаций, то сейчас, по тем данным, которые нам присылают медорганизации, это около 44%. Я думаю, что все медорганзации заинтересованы в вакцинации, поэтому идет плановая работа. <…> Темпы действительно были немного замедлены, но нужно учесть, что среди медиков было и больше заболевших, чем в других профессиональных группах, поэтому требовалось выждать определенный период", - сказала собеседница агентства.

По словам Руотцелайнен, сотрудники медорганизаций находятся среди лидеров по темпам вакцинации от коронавируса наравне с крупными предприятиями региона, где изначально руководство серьезно подошло к организации прививочного процесса.

"Крупные предприятия, которые изначально были более привержены вакцинации - это "Карельский окатыш" (Костомукшский ЦБК), Кондопожский ЦБК. Если сам директор, работодатель в первых рядах идет и вакцинируется, это положительный пример для других сотрудников. Такие предприятия с большим процентом охвата вакцинацией. Конечно, сфера торговли тоже сейчас активно прививается, предприятия общественного питания. Те, кто сейчас получили свой паспорт коллективного иммунитета, в основном достигли 60-процентного показателя не за счет переболевших", - сказала Руотцелайнен, отметив, что рост темпов, в первую очередь, был спровоцирован введением обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей в республики.

Ранее сообщалось, что за месяц паспорт коллективного иммунитета, введенный в Карелии для организаций, где 60% сотрудников вакцинировались или переболели СOVID-19 в последние полгода, получили 40 предприятий. Документ позволит не исполнять или только частично применять антиковидные ограничения, которые власти могут вводить в республике в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом.

По данным Минздрава Карелии, в республике за время пандемии выявили 53 136 случаев заражения, прирост за сутки составил 187 человек, все были не привиты. Выздоровели в республике 49 544 пациентов, умерли - 674. Уровень суточной заболеваемости в регионе остается в два раза выше, чем в среднем по России: 8 653,2 случая на 100 тыс. населения к 3 991,2 в стране. Доля свободных коек - 22,8%.