Кузнецова предложила ввести сертификаты на закупку лекарств для тяжелобольных детей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая входит в пятерку лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму, предложила включить в народную программу партии пункт о введении электронных сертификатов на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность введения электронных сертификатов, которые бы компенсировали самостоятельное приобретение родителями необходимых лекарственных препаратов (по аналогии с техническими средствами реабилитации). Тогда было бы возможно, во-первых, людям приобрести вовремя этот лекарственный препарат, а во-вторых, компенсировать этот лекарственный препарат за счет этого электронного сертификата", - сказала Кузнецова в четверг в ходе стратегической сессии "Повышение качества жизни инвалидов - приоритет народной программы "Единой России".

По ее словам, лекарственное обеспечение детей, имеющих инвалидность, постоянно находится в повестке уполномоченного. Кузнецова напомнила, что "существенным подспорьем для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми редкими заболеваниями стал фонд "Круг добра". "Вместе с тем к нам продолжает поступать обращения с жалобами на длительные сроки предоставления назначенных препаратов. Нередко это связанно, к сожалению, с теми накладками, которые происходят в результате осуществления закупочных процедур", - пояснила омбудсмен.