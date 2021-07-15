В Ростове-на-Дону откроют первую в России ординатуру для ветеринарных врачей

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 15 июля. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) запустит в 2022 году ординатуру для ветеринарных врачей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба университета.

"Донской государственный технический университет первым в России откроет ординатуру для ветеринарных врачей. Программа позволит восполнить дефицит специалистов-практиков в ветеринарных клиниках, а также предоставит молодым ветврачам широкие возможности для профессионального роста. Программа будет направлена на подготовку практикующих узкопрофильных специалистов. Набор первых ординаторов планируется в 2022 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что проект запускается в режиме образовательного эксперимента, так как в настоящее время российское законодательство не предусматривает создание ветеринарных ординатур.

"Законом не предусмотрены ординатуры по ветеринарным наукам. Кроме того, ее не существует в мировой вузовской практике в том формате, который проектируем мы. На Западе процесс обучения устроен так: государство делегирует право подготовки ординатора общественным организациям, в которых состоят врачи-специалисты, и один врач готовит одного ординатора, то есть это не массовый выпуск. В России законодательство совершенно другое, государство не делегирует возможность подготовки кадров высшей квалификации общественным организациям, поэтому, чтобы открыть ординатуру по ветеринарии, необходим ряд законодательных изменений, которые мы сейчас обсуждаем в Минобрнауки", - говорит декан факультета "Биоинженерия и ветеринарная медицина" ДГТУ Алексей Ермаков, его цитирует пресс-служба.

Ермаков подчеркнул, что университет таким образом "без преувеличения, формирует федеральную повестку, пытается модернизировать государственную систему регулирования высшего образования".

По информации пресс-службы, обучение будет доступно на бюджетной и коммерческой основах. Наставниками обучающихся выступят приглашенные профессора, доктора и кандидаты ветеринарных наук, действующие сотрудники российских и зарубежных клиник. Обучение будет состоять из двух блоков: общеуниверситетского (изучение спецпредметов) и индивидуального (практика в ветклиниках). Партнерами ординатуры выступят федеральные Минобрнауки и Минсельхоз, Ассоциация практикующих ветврачей и Россельхознадзор, планируется привлечь крупнейших профильных работодателей.