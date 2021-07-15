Сильную жару прогнозируют на Черноморском побережье Кубани 15 июля

КРАСНОДАР, 15 июля. /ТАСС/. Сильная жара ожидается 15 июля на участках Анапа - Джубга с 15 до 17 часов, температура воздуха достигнет +37 градусов, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"Сегодня, 15 июля, в период 15:00 - 17:00 часов, на участке Анапа - Джубга ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +37С", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает жителям о соблюдении мер пожарной безопасности в эти дни: не пользоваться открытыми источниками огня рядом с сухой травой, избегать воздействия высокой температуры, прятаться в тени при тепловом поражении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение по сильной жаре 14-16 июля. В северной и восточной частях края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +39 С.