Единороссы осенью внесут в Думу поправки об обязательном страховании волонтеров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена подготовить совместно с Ассоциацией волонтерских центров России и внести осенью в Госдуму поправки об обязательном страховании волонтеров, работающих с риском для жизни или здоровья. Об этом заявил в четверг первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Для тех категорий волонтеров, которые работают в очагах лесных пожаров, в таких местах, как здесь, в зоне подтопления, в ковид-госпиталях, в красных зонах, безусловно, нужны дополнительные меры поддержки, дополнительные меры защиты. Мы договорились, что уже сейчас вместе с правительством отработаем поправки либо в федеральный закон о волонтерстве, либо это будет новый закон об обязательном страховании тех категорий волонтеров, которые осуществляют свою деятельность с риском для жизни или здоровья", - сказал в ходе рабочей поездки в Краснодарский край Турчак, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".

Сенатор подчеркнул, что должна быть отдельная государственная программа. "Единая Россия" такие законодательные изменения вместе с Ассоциацией волонтерских центров России обязательно подготовит. Мы их представим в правительство и уже в осеннюю сессию в новом созыве внесем эти поправки", - добавил Турчак.

Как сообщается, инициативу поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и представитель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.