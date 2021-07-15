Из бюджета Иркутской области выделят 500 млн рублей на борьбу с пандемией

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области решили выделить из бюджета региона 500 млн рублей на приобретение кислорода и лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, ремонт компьютерных томографов, стимулирующие выплаты медикам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного правительства.

"На борьбу с COVID-19 дополнительно направят 500 млн рублей из областного бюджета. <…> Помимо лекарственного обеспечения, деньги направят на приобретение кислорода, обслуживание кислородных станций, ремонт компьютерных томографов, на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперштаба, на 15 июля в Иркутской области подтвержден 79 461 случай заражения новым коронавирусом. Прирост заболевших за последние сутки составил 389 человек. В больницах находятся 5 834 пациента. Всего за время пандемии в регионе выздоровели 71 359 человек, умерли 3 283. Вакцинированы более 40% жителей, которым положены прививки. Это 437 925 человек, из них оба этапа вакцинации прошли 308 671.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Точкам общепита разрешено работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменены массовые мероприятия, по 26 июля запрещено проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий, закрыты театры, концертные залы, детские игровые комнаты, цирки, СПА-салоны, солярии, фуд-корты. При заселении в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации необходимо предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения.