Обязательную вакцинацию в Калининградской области продлили до 1 сентября

КАЛИНИНГРАД, 15 июля. /ТАСС/. Срок завершения обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям от нового коронавируса работников предприятий с широким кругом контактов, запланированный на 20 августа, перенесен на 9 сентября текущего года. Об этом журналистам сообщили в четверг в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"По итогам заседания оперштаба обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан продлена до 1 сентября 2021", - сообщили в штабе.

В соответствии с постановлением главного санитарного врача области от 23 июня, полный курс вакцинации до 20 августа в области должны были пройти 60% работников торговли, общественного питания, гостиниц, хостелов, гостевых домов, пансионатов, кемпингов, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

В перечень обязательной вакцинации внесены также работники транспорта общего пользования, такси, бытовых услуг. Постановление также касается клиентских подразделений финансовых организаций, почты, многофункциональных центров, музеев, выставочных залов, библиотек, организаторов экскурсионной деятельности; работников, связанных с проведением с досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, кинотеатров, концертных залов. Согласно данным оперативного штаба, на долю представителей этих учреждений приходится 20% выявленных случаев заражения новым коронавирусом.

Как уточнили ТАСС в штабе, решение о продлении периода вакцинации принято с учетом наличия вакцины и темпов ее поставок в регион. Также учитывается срок начала учебного года, поскольку в перечень для обязательно вакцинации включены работники системы образования.

По данным региональных властей, на 13 июля в область суммарно поставлено 211 507 комплектов вакцины от коронавируса. Привиты 195 996 человек, из них двукратно - 135 699. В ближайшие дни в область поступит еще 12 тыс. комплектов вакцины "Спутник V".