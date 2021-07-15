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Песков заявил, что поставки вакцин от коронавируса в регионы ведутся регулярно

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса поставляются в регионы России регулярно, у граждан есть возможность выбирать из четырех препаратов. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас своих вакцин хватает. У нас своих четыре вакцины, это разве не возможность выбора?" - уточнил Песков в ответ на вопрос журналиста о возможном допуске на российский рынок зарубежных вакцин. Пресс-секретарь президента добавил, что поставки вакцин в регионы ведутся регулярно.

"В какой-то момент могут быть недоступны, но в целом поставки ведутся достаточно регулярно", - сказал представитель Кремля. Песков резюмировал, что тема допуска зарубежных вакцин на российский рынок "пока никак не обсуждается".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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