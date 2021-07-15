Жена Петра Мамонова опровергла сообщения об отказе почек у актера

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Состояние основателя группы "Звуки Му", поэта и актера Петра Мамонова, который госпитализирован с коронавирусом, остается крайне тяжелым с отрицательной динамикой, но сообщения СМИ об отказе почек не соответствуют действительности. Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Нет, это неправда <..> Состояние Петра Николаевича крайне тяжелое с отрицательной динамикой, он остается на ИВЛ и в медикаментозном сне", - рассказала собеседница агентства, комментируя сообщения СМИ о том, что у музыканта якобы начали отказывать почки.

Как сообщала супруга Мамонова, его доставили в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии в конце июня. Он находится в реанимации.

Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.