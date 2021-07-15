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Прямая линия с президентом РФ

Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников отходов в Омске в ближайшие три месяца

Житель Омска Владимир Лифантьев во время прямой линии с президентом попросил обратить внимание надзорных органов на озера, в которые предприятия сливают отходы

НИЖНЕКАМСК, 15 июля. /ТАСС/. Росприроднадзор за три месяца проведет инвентаризацию источников отходов в Омске по поручению президента России Владимира Путина. Об этом журналистам сообщила в четверг руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

"Есть проблемы с инвентаризацией источников выбросов, достоверностью инвентаризации. В рамках прямой линии с президентом мы получили отдельное поручение Владимира Путина, мы должны провести инвентаризацию на тех объектах, которые в Омске. Такая работа будет проведена, и я думаю, что результаты мы увидим в ближайшие три месяца", - сказала Радионова.

Радионова в разговоре с журналистами добавила, что, если будет подтверждено, что предприятие сознательно занижало объемы выбросов, естественно, оно будет наказано.

Ранее житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с Путиным сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Он попросил главу государства обратить внимание надзорных органов на озера, в которые предприятия сливают отходы, и мусорные свалки, после чего были возбуждено дело в отношении завода "Омский каучук".

Теги
РоссияПрямая линия с президентом РФОмская область
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