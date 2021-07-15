Медведев указал на серьезные проблемы с кадрами в российской науке

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Численность исследователей в России не растет, несмотря на поддержку со стороны государства молодых ученых и других научных специалистов. Это отметил в четверг зампред Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев в ходе встречи по видеосвязи с экспертами по вопросам обеспечения технологического развития.

"Численность исследователей, к сожалению, в нашей стране не растет, а даже по отдельным позициям сокращается", - сказал Медведев.

По его словам, "количество научных работников тоже требует анализа, в том числе по аспирантской позиции". "Даже с учетом того, что государство в целом достаточно внимательно к этому относится, старается поддерживать молодых ученых, способствовать появлению перспективных специалистов для науки, тем не менее, здесь тоже есть довольно серьезные проблемы", - сказал зампред Совбеза.

Он коснулся также вопроса привлечения частных инвестиций в сферу развития технологий. По его словам, согласно стратегии научно-технологического развития РФ уровень таких вложений к 2035 году должен быть не ниже объема государственных инвестиций.

"Желательно, чтобы это, конечно, произошло как можно раньше, до 2035 года", - считает Медведев. Он предложил обсудить идеи по налоговым льготам для бизнеса, который ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и по другим мерам стимулирования в этой сфере.