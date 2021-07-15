В опорном вузе Алтайского края отметили двукратный рост числа иностранных абитуриентов

БАРНАУЛ, 15 июля. /ТАСС/. Количество иностранных абитуриентов в единственном опорном вузе Алтайского края, Алтайском государственном университете (АлтГУ), вдвое выросло во время текущей вступительной кампании, сообщила ТАСС в четверг ответственный секретарь приемной комиссии вуза Екатерина Романова. В АлтГУ рассчитывают, что количество поступивших иностранцев в этом году вырастет в 1,5 раза.

"Динамика повышенного интереса иностранных абитуриентов отмечается в этом году. Если сравнивать с прошлым годом, то на сегодняшнюю дату подано более чем в два раза больше заявлений от иностранных студентов - более 500 человек подали свои заявления. Такой всплеск не является случайным, ведь мы активно продвигаем вуз в международном пространстве, и из года в год число иностранных студентов у нас растет. Вуз реализует множество международных проектов. Многие выпускники, которые отучились у нас, в своих странах рассказывают об этом опыте и по их рекомендации очень много абитуриентов к нам приходят - они еще весной начинают звонить и спрашивать, как к нам поступить", - сказала Романова.

В настоящее время в вузе учатся 1 700 иностранных студентов, что составляет 17% от общего числа студентов вуза по всем направлениям. В прошлом году в АлтГУ поступили 560 иностранцев. В 2021 году в вузе рассчитывают, что число поступивших вырастет в 1,5 раза и приблизится к отметке в 1 тыс.

"В рамках международного договора граждане пяти стран, России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана, могут поступать в вузы на бюджетные места. Остальные у нас учатся платно. Например, китайцы. Больше всех среди иностранных абитуриентов граждан Казахстана - на данный момент более 300 человек подали документы. На втором месте - граждане Киргизии и Таджикистана, Узбекистана. Единичные случаи - из Беларуси, Туркменистана. В этом году впервые есть среди абитуриентов двое граждан США, абитуриент из Египта на направление лингвистики. Иногда поступают к нам и из африканских стран", - подчеркнула собеседница агентства.

К настоящему моменту в приемную комиссию вуза более 7 тыс. человек подали более 19 тыс. заявлений на все направления подготовки - один абитуриент, как правило, подает документы на несколько направлений. В приемной комиссии отмечают особый интерес среди абитуриентов к направлению фундаментальной информатики и информационных технологий. Традиционно пользуются спросом направления, связанные с юриспруденцией, рекламой, дизайном и историей. Среди абитуриентов-иностранцев популярно направление прикладной информатики в дизайне.

Основная приемная кампания в вузе будет продолжаться до 31 августа. В целом работа приемной комиссии продлится до конца октября.