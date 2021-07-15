В странах Западной Европы отмечается очередной подъем заболеваемости COVID-19

Резкий рост темпов распространения коронавирусной инфекции наблюдается в некоторых государствах Западной Европы, свидетельствуют статистические данные, публикуемые Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Ухудшение эпидемической обстановки вынуждает власти восстанавливать ранее отмененные ограничения и даже прибегать к таким мерам, как введение обязательной вакцинации для отдельных категорий населения.

В то же время в восточной части региона заболеваемость COVID-19 находится на уровне минимальных значений.

ТАСС проанализировал эпидемическую ситуацию в странах Европы и меры, предпринимаемые ими для борьбы с распространением коронавируса.

Заболеваемость

Рост заболеваемости в Европе специалисты объясняют распространением дельта-штамма, который в ряде стран стал доминирующим.

Самые высокие темпы распространения инфекции сейчас отмечаются в Великобритании. За истекшие сутки там выявили 42,3 тыс. новых случаев заражения, что является максимальным значением с 15 января. Суточный прирост в Великобритании превышает отметку в 30 тыс. уже восьмой день подряд. В Испании также отмечается новая вспышка заболевания - на минувших выходных было зарегистрировано 22,6 тыс. инфицированнных, однако к середине недели показатель сократился до 12,5 тыс. Последний раз столь высокие темпы фиксировались в стране в феврале. Более 10 тыс. заболевших в сутки выявили в среду в Нидерландах - это почти равно максимуму декабря прошлого года. В Греции суточный прирост превысил отметку в 2 тыс., что соответствует пиковым значениям апреля. На февральский уровень вышла заболеваемость в Португалии, где регистрируют порядка 3 тыс. случаев заражения в сутки.

Во Франции после июньского спада заболеваемость к середине июля поднялась до уровня 5,5 тыс. случаев заражения в сутки - это примерно соответствует показателям конца мая - начала июня. В Чехии, где в июне регистрировали менее 100 случаев заражения в сутки, к середине июля показатель достиг отметки 250.

В Германии стабильно выявляют менее 1 тыс. инфицированных в сутки, в Швеции - около 400, в Швейцарии - около 300. В группу стран, где стабильно регистрируют менее 100 или даже менее 50 случаев заражения в день, входят Польша, Болгария, Румыния, Хорватия, Венгрия, Словакия.

Ограничения

В странах Европы широкое распространение получила практика использования сертификатов о вакцинации для предоставления свободного доступа в магазины, заведения общепита, культурно-развлекательные учреждения. Вакцины российского и китайского производства пока не получили одобрения в ЕС. Кроме того, государства Европы на индивидуальной основе регулярно пересматривают списки зарубежных стран и условия, на которых жителям этих стран разрешается приезд.

Во Франции указом президента расширено применение санитарного пропуска. С 21 июля на мероприятия с участием более 50 человек можно будет попасть только по этому документу. С 1 августа без санитарных пропусков перестанут пускать в рестораны, бары и торговые центры. Кроме того, пропуска станут обязательными для пассажиров поездов и самолетов, следующих по дальним маршрутам. Предъявлять их обязаны все граждане, начиная с 12-летнего возраста. Владельцам заведений и организаторам мероприятий, не соблюдающим меры контроля, грозит штраф в размере 45 тыс. евро либо тюремное заключение сроком до одного года. Под санитарным пропуском во Франции подразумевают один из следующих трех документов: свидетельство о прохождении полного цикла вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном коронавирусном заболевании. Он может быть предъявлен как в электронном виде, так и в бумажном.

О восстановлении ряда ограничений объявили и власти Нидерландов. Все кафе, бары и рестораны должны закрываться в полночь, вводится обязательная фиксированная рассадка гостей с соблюдением дистанции в 1,5 метра. Также отменены фестивали, которые продолжаются более одного дня. Меры будут действовать как минимум до 13 августа.

В Испании, где правом введения ограничений наделены власти регионов, дополнительные меры введены в Каталонии и Галисии. В частности, запрещается собираться группами более десяти человек. Рекомендуется ограничить доступ на пляжи и в парки в ночное время. Деятельность всех заведений должна завершаться не позднее 00:30 по местному времени. В Кантабрии местные власти рассматривают возможность введения комендантского часа.

В Португалии восстановлен комендантский час в ряде муниципалитетов. От постояльцев отелей при заселении требуют предоставлять сертификат о вакцинации или отрицательный тест на ковид. Во внутренние залы кафе и ресторанов с вечера пятницы и на выходных также можно будет попасть лишь при наличии сертификата либо отрицательного теста.

В Греции по решению властей с 16 июля до конца лета все "закрытые помещения, ночные клубы и бары, кинотеатры и театры будут работать исключительно для вакцинированных". Количество возможных посетителей будет устанавливаться заранее. Подтвердить, что человек вакцинирован, можно будет с помощью цифрового приложения.

Власти Великобритании, несмотря на скачок заболеваемости, намерены 19 июля отменить большую часть остающихся ограничений: в частности, полностью возобновят работу театры, ночные клубы и концертные площадки, а спортивные соревнования смогут проводиться без ограничительных мер по количеству зрителей на трибунах. Кроме того, правительство больше не будет рекомендовать людям работать из дома, предоставив работодателям полное право принимать соответствующие решения. Власти также намерены рекомендовать организаторам массовых мероприятий требовать от посетителей электронные сертификаты о вакцинации, а также об отрицательном тесте и количестве антител у переболевших. Ношение масок в общественном транспорте и соблюдение социальной дистанции из разряда требований переходит в разряд рекомендаций.

Вакцинация

Власти некоторых стран на фоне роста заболеваемости были вынуждены ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Однако в ряде европейских государств выступают категорически против таких мер.