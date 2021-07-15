ЮФУ предложил запустить подготовку специалистов по инновационным процессам в вузах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Программы подготовки специалистов, осуществляющих реализацию инновационного процесса в университетах, должны быть запущены в РФ для роста научно-технологической деятельности в стране. Об этом в четверг в ходе встречи по вопросам обеспечения технологического развития, организованной фондом "Сколково", заявила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

"Крайне важно на сегодняшний день запустить масштабные программы обучения специалистов, осуществляющих реализацию инновационного процесса в университетах. С одной стороны, это, безусловно, важнейшая функция для реализации модели университета 3.0. С другой стороны, у себя мы это хорошо видим, университеты серьезно должны инвестировать в создание такой системы, если мы хотим увидеть объем научно-технологической деятельности с существенным ростом", - сказала Шевченко.

По словам ректора, во многих вузах уже существуют службы поддержки интеллектуальной собственности, приз-системы. При этом, как отметила Шевченко, важно "подойти к определению университета как экспериментальному полигону", который бы решал самые разные задачи.

Ректор ЮФУ добавила, что другими инструментами, способными дать импульс технологическому развитию, должны стать маркетинговые исследования, работа с инвесторами и иностранными фондами, формирование портфелей перспективных разработок, когда из одного результата фундаментальных исследований могут складываться технологические пакеты, используемые по различному назначению.