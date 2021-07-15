EMA заявило, что для оценки "Спутника V" используют те же критерии, как для других вакцин

ГААГА, 15 июля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) применяет для оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" те же критерии, что и для других вакцин. В этом заверил в четверг на брифинге глава департамента EMA по клиническим испытаниям и производственному процессу Фергюс Суини, отвечая на вопрос о задержках с регистрацией препарата.

Последовательная экспертизы вакцины "Спутник V" продолжается, - отметил он. - Как и для других вакцин, это очень структурированный процесс, в рамках которого производитель предоставляется данные, агентство проводит их оценку, проводит инспекции, задает уточняющиеся вопросы и получает на них ответы. Для всего этого существуют свои процедуры. Временные рамки связаны со сложностью вопросов, сроков, которые требуются производителю на то, чтобы дать на них ответы, и возможными уточняющими вопросами". "Подход ко всем вакцинам одинаков, и мы с нетерпением ожидаем результатов", - добавил специалист.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" на территории Европейского союза в январе, после завершения научных консультаций с ЕМА.