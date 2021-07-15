Главе района в Карачаево-Черкессии внесли представление после прямой линии президента

ЧЕРКЕССК, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Карачаево-Черкесии внесла представление главе Усть-Джегутинского района по результатам проверки информации о взимании платы за газификацию после обращения местной жительницы к президенту во время ежегодной прямой линии. Об этом ТАСС в четверг сообщили в прокуратуре республики.

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Жительница Усть-Джегуты Роза Каппушева во время прямой линии с президентом рассказала, что жители микрорайона в северной части города не могут самостоятельно провести газ к домам, а местные власти вопрос не решают. Глава республики Рашид Темрезов позже сообщил, что строительство газопровода к району начнется до конца недели. Прокуратура региона начала проверку информации о взимании платы за газификацию в Усть-Джегуте.

"Установлено, что администрацией Усть-Джегутинского городского поселения не было принято мер по подведению инженерных коммуникаций к системам газификации и водоснабжения жилых домов, расположенных в северной части города Усть-Джегута Карачаево-Черкесии. По итогам проверки межрайонной прокуратурой главе администрации Усть-Джегутинского городского поселения внесено представление", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что результат рассмотрения представления и принятие мер к устранению нарушений находятся на особом контроле прокуратуры республики. АО "Газпром газораспределение Черкесск" проводит работы по газификации жилых домов, МУП "Производственное объединение по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе" - по подведению водопроводных сетей.

"Ранее органами прокуратуры республики приносились протесты в региональные органы исполнительной власти и местного самоуправления о понуждении к принятию мер, направленных на корректировку планов газификации территорий республики. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, фактическое устранение нарушений контролируется республиканской прокуратурой", - добавили в пресс-службе.