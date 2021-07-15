В Коми приняли закон об определении территорий под "арктические гектары"

СЫКТЫВКАР, 15 июля. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Республики Коми на внеочередном заседании в четверг приняли закон сразу в первом и втором, окончательном, чтении об определении территорий для предоставления бесплатных участков гражданам в Арктической зоне РФ. Под эту программу в Коми выделено 50 участков общей площадью 4 261 га, больше всего - в Усть-Цилемском районе, сообщил депутатам председатель регионального комитета имущественных и земельных отношений Александр Сажин.

"Всего под федеральную программу определено 50 участков общей площадью 4 261 га, из них в Воркуте - семь участков (почти 563 га), в Инте - 22 (37 га), в Усинске - 12 (110 га), в Усть-Цилемском районе - 9 участков площадью 3,5 тыс. га. Земли определены по предложениям муниципальных властей, проводились общественные слушания. Все эти меры должны привести к тому, чтобы территории получили импульс для дополнительного развития. Надеемся, что участки будут интересны местным жителям", - сказал Сажин.

Депутаты высказали опасения, что участки выделяются без инфраструктуры, на что Сажин ответил, что регионы рассчитывают на дальнейшее развитие программы и помощь правительства РФ в развитии инфраструктуры.

Как отметил руководитель комитета, в соответствии с федеральным законом, с 1 августа 2021 года на территории Арктической зоны, к которой в Коми относятся городские округа Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район, в безвозмездное пользование гражданам будут предоставляться земельные участки из расчета один гектар на одного члена семьи для строительства дома, ведения хозяйства, любой другой хозяйственной деятельности. В первые шесть месяцев получить такие участки смогут жители данных муниципалитетов, а затем - любой гражданин России, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников. После пяти лет при надлежащем использовании участок можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В конце июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий предоставлять землю в Арктической зоне РФ по механизму, схожему с действующим на Дальнем Востоке. Как и на Дальнем Востоке, землю в Арктике можно будет получить в шесть раз быстрее - за месяц вместо полугода. В первые шесть месяцев участки будут выделяться жителям арктических регионов. Участки будут предоставляться только на сухопутной территории Арктики. Это три региона полностью - Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, а также 23 муниципальных района Красноярского края, Архангельской области, Республики Коми и Карелии.