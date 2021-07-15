Специалисты назвали причину массовой гибели рыбы в Цимлянском водохранилище

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты пришли к выводу, что цветение сине-зеленых водорослей в Цимлянском водохранилище спровоцировало недостаток кислорода в воде, из-за чего в начале июля была зафиксирована массовая гибель рыбы в той части водохранилища, которая относится к Ростовской области. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

"Недостаток кислорода из-за жары и цветения сине-зеленых водорослей в Цимлянском водохранилище вызвал замор бычка. К такому выводу пришли специалисты волгоградского филиала ВНИИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) после исследования проб погибшей рыбы", - говорится в сообщении.

Расследование показало, что в придонных слоях воды содержание растворенного кислорода колеблется в пределах 4-10%, что является крайне низким показателем. При содержании кислорода ниже 3,5% происходит гибель рыбы, отметили в министерстве. Специалисты выявили признаки, свидетельствующие о высокой опасности для рыбы. К опасным факторам относится аномально высокая температура воды, обильное цветение и размножение водорослей. Подобные факты возможны и в дальнейшем, считают в ведомстве.

В начале июля в соцсетях распространились фото и видео, на которых, предположительно, у берега Цимлянского водохранилища было запечатлено множество погибшей рыбы. Ростовское Минприроды подтвердило массовый мор. Сообщалось также, что специалисты территориального управления Росприроднадзора выясняют причину массовой гибели рыбы.