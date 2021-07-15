Власти Нижнего Тагила закажут ДНК-тест останков, которые могли принадлежать Демидовым

ТАСС, 15 июля. Администрация Нижнего Тагила (Свердловская область) намерены организовать проведение ДНК-экспертизы человеческих останков, найденных при строительных работах в сквере, на месте которого располагалась церковь с родовой усыпальницей промышленной династии Демидовых. Об этом в эфире YouTube-канала "Урал Live" сообщил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

9 июля со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщалось, во время проведения работ по реконструкции сквера за ДК "Юбилейный", на месте, где ранее была Выйско-Никольская церковь с родовой усыпальницей Демидовых в цоколе, нашли человеческие останки, в том числе лучевую кость женской или детской руки.

"Рано пока что-либо утверждать. Если это склеп, то предстоит исследование, идентификация. Есть прямые потомки династии, проживающие во Франции. Будем заказывать ДНК и делать выводы", - сказал Пинаев.

По словам главы города, 16 июля на месте находки начнут работать геофизики, на основании исследований которых можно будет с большой долей вероятности сделать вывод, действительно ли найден склеп или это одиночное захоронение.

Ранее сообщалось, что строительные работы на участке временно приостановлены. В исследование уже включились местные музейные сотрудники, они отметили, что с подобным случаем на территории города столкнулись впервые.

О династии

Значимая часть уральских городов появилась вокруг промышленных заводов. Весомый вклад в их строительство внесла династия Демидовых, среди которых талантливые металлурги и организаторы промышленного производства, деятели науки, литературы и искусства, меценаты. Они вели переписки с французским философом Вольтером, шведским ботаником Карлом Линнеем, обсуждали концепцию Красного Креста с его основателем Анри Дюнаном, а Наполеон Бонапарт приходился Демидовым родственником. Династия, которая на протяжении нескольких поколений была известна по всей Европе, строила заводы в лесной глуши по личному указу Петра I.

След промышленной династии историки, архивисты до сих пор ищут. Обнаруживаются все новые документы, объекты, артефакты во Франции, Италии, Финляндии.