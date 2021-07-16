В Красноярске возобновил работу временный инфекционный госпиталь на 400 мест

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Временный инфекционный госпиталь №2, созданный в Красноярске в 2020 году и законсервированный с окончанием второй волны пандемии коронавирусной инфекции, возобновил работу для разгрузки базового госпиталя. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба краевой клинической больницы (ККБ).

Временный инфекционный госпиталь впервые был организован на базе общежития колледжа сферы услуг в июне 2020 года в связи с нехваткой коечного фонда для лечения ковидных больных. Во время второй волны эпидемии, осенью 2020 года, его максимальная загруженность составляла 360 койко-мест.

"Решение о расконсервировании временного инфекционного госпиталя на Рокоссовского - превентивная мера. Необходимая, чтобы разгрузить персонал базового инфекционного госпиталя ККБ для лечения больных с COVID-19. Будут лечиться пациенты со среднетяжелыми формами заболевания и пациенты, нуждающиеся в долечивании после тяжелой ковидной пневмонии. Таким пациентам нужен уход и наблюдение медиков. В случае, если их состояние ухудшится и потребуется более интенсивная терапия, они будут переведены в базовый госпиталь ККБ, где есть реанимационное оборудование", - сообщили в пресс-службе.

Емкость госпиталя - 400 коек. Пока развернуто 120 коек, на лечении находится 72 пациента. В госпитале задействованы 20 передвижных кислородных концентратора, в ближайшие дни их количество увеличится еще на 60 штук. Коллектив сформирован из специалистов ККБ и других медицинских организаций, ординаторов и студентов медицинского университета. Многие из них имеют большой опыт работы в красной зоне.

В Красноярском крае зарегистрировано более 83 тыс. случаев коронавируса. Более 4,1 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 468 человек.