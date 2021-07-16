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На Украине из-за непогоды без электроснабжения остались почти 170 населенных пунктов

Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередачи, сообщили в Госслужбе страны по ЧС

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Порывы ветра и сильный дождь привели к сбою в электроснабжении 169 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом в пятницу сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 утра 16 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) без света остались 169 населенных пунктов. Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередачи", - говорится в сообщении. Во Львовской области обесточено 79 населенных пунктов, в Закарпатской - 59, в Сумской - 31.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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