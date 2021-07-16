В Москве откроют второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Второй сезон туристического акселератора стартапов Moscow Travel Factor начнется 18 августа в Москве. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что в Москве начался прием заявок на второй сезон туристического акселератора стартапов Moscow Travel Factory. Их принимают на сайте с 15 июля до 3 августа. Начало программы запланировано на 18 августа, а финалом станет демонстрационный день, 22 октября. Принять участие в акселераторе могут стартапы, предприниматели и команды, которые создают новые сервисы, продукты и принимают решения в таких направлениях как молодежный, гастрономический и устойчивый туризм (в том числе инклюзивный), информационные (медиа) продукты в туризме, развитие MICE-индустрии (корпоративные мероприятия) и traveltech-решения для улучшения пользовательского опыта туриста в столице.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, участников ждут консультации и мастер-классы.

Сергунина заявила, что у них будет возможность пообщаться со специалистами: пройдет серия встреч в формате speed dating, в том числе с инвесторами. Во время обучения финалисты смогут создать пилотные проекты вместе с партнерами акселератора и получить поддержку в их продвижении.

Обучающая программа акселератора состоит из шести модулей, которые затрагивают все стадии запуска проекта и стартапа в туризме - от стратегии на рынке до юнит-экономики (метод экономического моделирования, который помогает определить успешность бизнеса через расчет прибыльности одного клиента или единицы товара).

Среди экспертов Moscow Travel Factory специалисты технологических компаний, бизнеса и маркетинга. Программа доступна стартапам и представителям турбизнеса. Это позволит им расширить компетенции для совершенствования продуктов и сервисов Москвы и получить новые навыки. Обучающая программа станет доступна после регистрации на сайте.

О программе

Moscow Travel Factory - акселерационная программа столичного комитета по туризму для продуктов, сервисов и IТ-решений в сфере туризма. Молодым командам и предпринимателям помогают развивать свои стартапы на ранних и средних стадиях. Первый набор в программу состоялся в прошлом году - она стала толчком и инструментом для ускорения изменений на новом туристическом рынке столицы.

По итогам акселератора 2020 года участники получили маркетинговые гранты на развитие своих проектов, высокую оценку экспертов и инвестиции от партнеров. Всего подали 257 заявок на участие от стартапов и 670 - от постоянных слушателей программы. В финал прошли 33 команды, которые выступили на демонстрационном дне.

Один из участников акселератора прошлого года - сервис для планирования бюджета путешествий HowMuchTravel - в 2021 году был оценен ведущим мировым венчурным фондом Starta Ventures в размере $2 млн.