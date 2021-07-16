В Токио с коронавирусом впервые госпитализировали члена иностранной олимпийской сборной

Отмечается, что член нигерийской сборной в возрасте 60-65 лет сдал положительный тест по прилете в столичный аэропорт Нарита. По данным телеканала, это первый случай госпитализации члена иностранной олимпийской сборной, прибывшего для участия в предстоящих Олимпийских Играх в Токио, прямо из аэропорта. Решение о госпитализации было принято из-за его возраста и наличия хронических заболеваний. В то же время подчеркивается, что болезнь у него проходит в легкой форме.

К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии.

В среду источник сообщил ТАСС, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. В четверг тесты спортсменов дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке. Как ранее сообщил ТАСС начальник женской сборной Алексей Грамотнев, массажист команды, тест на коронавирусную инфекцию которого дал положительный результат, находится в больнице в Японии, его здоровью ничто не угрожает.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За неделю до начала Игр в Токио продолжается сохраняться сложная ситуация с распространением нового коронавируса - суточный прирост новых выявленных случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в столице Японии из-за ухудшения эпидемической ситуации вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.