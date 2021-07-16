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Студента из США Рида этапировали из СИЗО в одну из колонии Мордовии

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Студент из США Тревор Рид этапирован из московского СИЗО в одну из колоний Мордовии, то есть в тот же регион, где отбывает наказание осужденный за шпионаж американец Пол Уилан. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня нам сообщили, что Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии. В том же регионе отбывает наказание осужденный за шпионаж Пол Уилан. Пока неизвестно, в одной колонии они будут отбывать наказание или в разных", - сказал Мельников.

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