Трутнев поручил проработать внедрение занятий по киокушинкай в школы Магадана

ТАСС, 16 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил правительству Магаданской области проработать с трехкратным чемпионом мира по киокушинкай Хаидом Мантаевым внедрение в школах региона этого вида спорта. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства президента на Дальнем Востоке в пятницу.

"Ранее Хаид Мантаев приезжал в Магадан со своими мастер-классами. Во время общения с вице-премьером он отмечал, что, несмотря на удаленность региона и сложности с транспортной доступностью, магаданские каратисты хорошо подготовлены, побеждают в чемпионатах и первенствах Европы, в региональных и всероссийских соревнованиях. Но области нужна помощь в подготовке спортсменов, организации выездных соревнований, улучшении спортивной материальной базы. По итогам встречи вице-премьер поручил областному правительству совместно с Хаидом Мантаевым проработать вопрос по возможности внедрения в учебную программу школ Магадана занятий по киокушинкай", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с нового учебного года занятия по киокушинкай в форме факультатива начнутся в двух учебных заведениях Магадана - в школе № 29 и гимназии № 30. Обучать детей будут учителя физкультуры, сейчас готовится необходимая материально-техническая база. Реализация идеи стала возможна благодаря поддержке Российского союза боевых искусств.