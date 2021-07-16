План по вакцинации населения Калмыкии от коронавируса выполнен более чем на 42%

"В Калмыкии привиты уже 52 750 человек, вакцинацию полностью завершили около 42 тыс. человек. Это свыше 42% от общей численности населения, подлежащего вакцинации. В республике открыты 72 пункта, где можно сделать прививку от COVID-19, в том числе работают передвижные комплексы. Охват вакцинацией лиц старше 60 лет от общего плана составляет 40,5%, по России он в среднем - 34%", - сказал он.

Министр уточнил, что прививки в республике делают в среднем 600-700 человек в сутки. Жители республики обращаются в пункты для получения прививок по собственному убеждению, семьями, коллективами. Новая коронавирусная инфекция была выявлена только у менее чем 0,5% жителей региона, которые прошли вакцинацию, что соответствует среднероссийскому уровню. Все они перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме.

"Ситуация в регионе оценивается как серьезная, но контролируемая. Достигнутое плато <...> по уровню заболевших с коронавирусом продержится, по прогнозам эпидемиологов, еще около двух-трех недель", - добавил собеседник агентства.

По данным оперштаба на утро пятницы, в республике с начала пандемии зарегистрированы 23 095 случаев заражения (плюс 112 за сутки), выздоровели и выписаны 21 109 пациентов. Умерли 435 человек. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии до 18 июля.