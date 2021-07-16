В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля. /ТАСС/. Сорокаградусная жара ожидается на юге и востоке Ростовской области в ближайшие дни, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В период 12-16 часов 16 и 17 июля по югу и востоку, во второй половине дня 18 и 19 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара - 40-41 градус", - говорится в сообщении.

В ведомстве настоятельно порекомендовали жителям области носить головные уборы, избегать прямых солнечных лучей и чаще находиться в тени.