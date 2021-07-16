За две недели число заболевших COVID-19 в Приамурье выросло вдвое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Амурской области за две недели увеличилось в два раза. По данным Роспотребнадзора, эпидобстановка в регионе напряженная, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На территории области крайне напряженная эпидситуация. Суточный прирост заболевших ковидом превышает среднероссийский показатель. За последние две недели в целом по области количество заболевших увеличилось практически в два раза - зарегистрировали около 1,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба главного санитарного врача Амурской области Ольгу Курганову.

По данным управления Роспотребнадзора, максимальные темпы прироста фиксируются в Благовещенске (79%), Свободном (86%) и Белогорске (30%). Почти 35% заболевших - это люди 30-49 лет, 42% - дети от 7 до 17 лет. Согласно факторному анализу, 62% заболели при посещении торговых центров, 25,3% - в общественном транспорте и 12,5% - на объектах общественного питания.

"Если говорить о структуре заболевших, то доля лиц, которые ранее были вакцинированы, из практически 1,5 тыс. составляет 2%. В основном болеют люди не вакцинированные или те, кто не прошел полный курс вакцинации", - сказала Курганова.

За сутки в Амурской области выявлены 122 случая коронавируса. Всего в Амурской области выявлено 25 790 случаев COVID-19.