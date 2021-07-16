Власти Германии сообщили о первых случаях заражения АЧС у домашних свиней

БЕРЛИН, 16 июля. /ТАСС/. Первые случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС) выявлены у домашних животных в германской земле Бранденбург, недалеко от границы с Польшей. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ и местные власти германского региона.

По его информации, заболевание было обнаружено у свиней в фермерском хозяйстве в районе Шпре-Нейсе (федеральная земля Бранденбург), где содержится около 200 голов, а также в небольшом хозяйстве в районе Меркиш-Одерланд. Указывается, что все зараженные животные будут зарезаны. Кроме того, территория хозяйств будет находиться под строгим наблюдением компетентных органов.

"Сейчас важно, чтобы мы быстро выяснили причину проникновения [заболевания] в популяцию свиней для того, чтобы знать способ распространения вируса", - отметила министр здравоохранения Бранденбурга Урсула Ноннемахер. При этом она добавила, что "оперативное обнаружение случаев АЧС свидетельствует о том, что система отслеживания распространения заболевания среди свиней работает".

Ранее в ФРГ случаи АЧС были подтверждены только у диких свиней. Первый случай заболевания был зафиксирован в сентябре прошлого года также в германской земле Бранденбург. Всего, по данным министерства, обнаружено около 1 270 случаев АЧС. Власти Германии были вынуждены приостановить экспорт свинины в страны за пределами ЕС, в частности, в Китай, Южную Корею и Японию.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.