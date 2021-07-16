Более 250 животных спасли в Москве с начала года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели оказали помощь болеем чем 250 животным с начала года в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Пожарными и спасателями московского пожарно-спасательного гарнизона совместно с представителями общественных добровольных организаций с начала года спасено более 250 животных, среди которых не только участники пожаров", - сказали в МЧС.

Из этого числа 70 животных были извлечены из зажавших их конструкций, около 50 - спасены из люков, подвалов, труб и других труднодоступных мест, более 40 сняли с деревьев, козырьков подъездов и крыш. Остальные были спасены, когда запутались в проводах или тонули. Кроме того, часть животных забрели в город из дикой природы, но были отловлены и возращены.