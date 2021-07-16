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Пандемия COVID-19

Мощность Китая по производству вакцин достигла 5 млрд доз в год

К настоящему времени более 1,4 млрд доз вакцин распределено среди жителей в рамках кампании вакцинации населения страны. Более 500 млн доз препарата поставлено за рубеж, сообщил главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Годовая мощность Китая по производству вакцин от коронавируса нового типа достигла 5 млрд доз. Об этом в пятницу сообщил главный инженер Министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун.

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"По состоянию на июль производственная мощность Китая по изготовлению вакцин достигла 5 млрд доз", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как отметил Тянь Юйлун, к настоящему времени более 1,4 млрд доз вакцин распределено среди жителей КНР в рамках кампании вакцинации населения страны. Более 500 млн доз препарата поставлено за рубеж.

"Производственные мощности Китая по выпуску вакцин от коронавируса нового типа постоянно расширяются", - продолжил представитель ведомства. Как указал он, это позволяет лучше удовлетворить внутренний спрос на вакцины, контролировать и предотвращать распространение эпидемии, а также в меру возможностей поддерживать профилактику и контроль заболевания за рубежом.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. К 15 июля по всей стране в общей сложности было сделано 1 426 347 000 прививок от коронавируса.

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КитайПандемия COVID-19
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