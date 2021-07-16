ФСБ провела антитеррористическую тренировку в Жуковском в рамках подготовки к МАКС-2021

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Управление ФСБ по Москве и Московской области провело в Жуковском антитеррористическую тренировку в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону (МАКС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Аппаратом оперативного штаба УФСБ по Москве и Московской области совместно с оперативной группой в городском округе Жуковский в рамках подготовки к XV Международному авиационно-космическому салону (МАКС-2021) проведена командно-штабная тренировка по отработке антитеррористических мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

К тренировке были привлечены представители ФСБ России, подмосковных главков полиции, МЧС и Росгвардии, а также структур областного правительства. В ходе тренировки проработаны вопросы реагирования при получении информации об угрозе совершения теракта в местах массового скопления людей, блокирования и оцепления района его совершения, эвакуации граждан, недопущения развития паники среди гостей авиасалона. По итогам тренировки выработаны меры по совершенствованию реагирования на подобные ситуации.

УФСБ рекомендует гостям авиасалона обращать внимание на подозрительных лиц, которые просят пронести предметы на территорию МАКС-2021, либо под различными предлогами присмотреть за вещами. Также стоит обращать внимание на обнаруженные бесхозные мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты и брошенные в районе проведения авиасалона автомобили. О такой находке надо сообщить в полицию или организаторам авиасалона, найденные вещи нельзя трогать и передвигать. При этом нужно постараться не подпускать к находке людей. "Граждане могут также сообщить заслуживающую внимание информацию по телефонам горячей линии дежурных служб: ФСБ России - 8-800-224-2222, МВД России - 8-800-222-7447 и МЧС России - 8-800-775-1717", - добавили в пресс-службе.