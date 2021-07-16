Калининградские власти сообщили, что план вакцинации от ковида в регионе исполнен на треть

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Полный курс вакцинации от нового коронавируса в Калининградской области прошла почти треть от числа, необходимого для формирования коллективного иммунитета, который составляет 60% взрослых жителей региона. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве.

"По состоянию на 16 июля нарастающим итогом в регион поступили 227 407 комплектов доз вакцины. Привиты 205 770 человек, из них двукратно - 141 508. Для формирования коллективного иммунитета полный курс вакцинации должны пройти 60% взрослого населения области - это чуть больше 490 тыс. человек. Сейчас двукратно привита почти треть от запланированного", - сообщили в региональном министерстве.

С 23 июня в области объявлено об обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям работников торговли, транспорта, общественного питания, гостиниц, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания и ряда других сфер, где работающие контактируют с большим количеством людей. До 20 августа планировалось охватить прививками 60% их представителей. С учетом темпов поставок вакцины региональный оперативный штаб по контролю за инфекцией 15 июля рекомендовал продлить срок обязательной вакцинации до 1 сентября, решение должно быть закреплено постановлением главного санитарного врача области.

В Минздраве области отметили, что всю вакцину распределяет и поставляет в регионы федеральный центр. В области она распределяется по 33 прививочным пунктам в 25 медорганизациях и сразу используется для вакцинации жителей. Кроме того, работают четыре мобильных пункта вакцинации, где жители в порядке живой очереди могут получить второй компонент прививки, добавили в министерстве, уточнив, что в основном в область поступает вакцина "Спутник V". "После обращения губернатора области в федеральный центр последний пообещал ускорить поставки вакцины в регион и увеличить объемы поставок в числе пяти приоритетных субъектов федерации", - добавили в областном министерстве.