Коэффициент распространения коронавируса в России третий день подряд держится ниже 1

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 0,99. Впервые с начала июня он держится ниже единицы три дня подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ниже этой отметки показатель в четырех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,85), Самарская область (0,92), Подмосковье и Санкт-Петербург (по 0,98).

В Нижегородской области индикатор составил ровно 1, в Ростовской - 1,02, в Иркутской - 1,05, в Воронежской - 1,06. В Свердловской области и Красноярском крае коэффициент равен 1,14.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. В настоящее время коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.