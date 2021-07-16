Трутнев поддержал создание туристического кластера на острове в Охотском море

ТАСС, 16 июля. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поддержал проект создания туристического комплекса на необитаемом острове Завьялова в Магаданской области, который может стать проектом международного уровня. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства президента на Дальнем Востоке.

"Остров Завьялова поможет привлекать туристов не только из других регионов Дальнего Востока, а станет точкой притяжения для туристов из Центральной России и других регионов, и в перспективе может стать проектом международного уровня, когда эта территория станет известна за пределами Магаданской области и здесь появится туристско-рекреационный кластер с уникальной фауной", - сказал после посещения острова Трутнев, которого процитировала пресс-служба.

Остров Завьялова в Охотском море стал необитаемым в 1990-х годах, до этого там работали метеостанция, маяк и рыбзавод. С недавних пор остров стал местом обитания овцебыков, которые по планам должны стать одной из главных достопримечательностей для туристов. Добраться до него можно морем за три часа на быстроходных лодках.

Компания "Экспедиция-тур" создает здесь туристско-рекреационный комплекс, включающий гостиничный комплекс, сервисные зоны для размещения подсобных помещений, обслуживающих комплекс, зоны отдыха, трассы для проведения треккинговых, эколого-туристических маршрутов. Комплекс сможет принимать не менее 1 тыс. человек за сезон. В 2019 году здесь началось строительство туристической базы, планируется, что комплекс начнет работу в 2023 году.

В 2018 и 2020 годах компания переселила из арктических районов Якутии на остров Завьялова 50 овцебыков с якутского острова Большой Бегичев, а в мае этого года родился первый детеныш овцебыка. В августе из Омсукчанского округа на остров завезли группу снежных баранов, когда-то они обитали на островах Охотского моря, но были уничтожены человеком несколько десятилетий назад.

В 2021 году между правительством Магаданской области и компанией "Экспедиция-тур" заключено инвестиционное соглашение об осуществлении совместных действий по созданию туристско-рекреационного кластера "Северо-восточное Охотоморье".

"Мы видим, что в Магаданскую область и другие регионы готовы заходить инвесторы, готовы вкладываться в новые проекты, строить гостиницы и туристические комплексы, охотничьи приюты и рекреационные зоны. Это значит, что будут создаваться новые рабочие места. Будут формироваться качественно иные компетенции для отрасли. А дальневосточные регионы получат дополнительные доходы в бюджет", - отметил Трутнев.