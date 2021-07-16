Признанный нежелательным в России "Проект медиа" сообщил о ликвидации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Признанная нежелательной в РФ неправительственная организация "Проект медиа" (Project Media, Inc.), зарегистрированная в США, находится в стадии ликвидации и больше не имеет финансовых отношений с журналистами, работающими в России. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале издания "Проект".

"Мы, команда издания "Проект", имеем сообщить следующее. Компания Project Media, Inc., зарегистрированная в Соединенных Штатах Америки и признанная накануне российскими властями нежелательной организацией, находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России", - говорится в сообщении.

В издании уточнили, что коллектив продолжит заниматься журналистской работой.

15 июля Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность американской НПО "Проект медиа". Кроме того, Минюст России включил в реестр иноагентов восемь журналистов "Проект медиа", "Открытые медиа" и "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Согласно закону, физлица-иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.