МЧС предупреждает москвичей о жаре до 32 градусов в выходные

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 32 градусов в выходные.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 32 градусов", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

При жаре спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше чистой воды, носить одежду светлых тонов и головной убор. Также нельзя оставлять детей без присмотра в местах купания.