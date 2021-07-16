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МЧС предупреждает москвичей о жаре до 32 градусов в выходные

Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше чистой воды, носить одежду светлых тонов и головной убор

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 32 градусов в выходные.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 32 градусов", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

При жаре спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше чистой воды, носить одежду светлых тонов и головной убор. Также нельзя оставлять детей без присмотра в местах купания.

 

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