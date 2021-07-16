В Приамурье девять учреждений будут работать в режиме изоляции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июля. /ТАСС/. Учреждения социального обслуживания людей пенсионного возраста в Амурской области в течение двух недель будут работать в режиме изоляции. Мера введена в связи с ухудшением эпидемической обстановки, сообщила пресс-служба правительства области.

"Для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции оперативный штаб принял решение о переводе в режим изоляции в 14-дневные смены стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов", - говорится в сообщении.

В новом режиме будут работать девять учреждений, в которых проживают более 2 тыс. человек.

Число заболевших новой коронавирусной инфекции в Амурской области за две недели увеличилось в два раза, Роспотребнадзор называет ситуацию напряженной. Всего в Амурской области выявлено 25 790 случаев COVID-19.