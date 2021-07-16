Самарский Роспотребнадзор обязал привить 60% сотрудников ряда организаций региона

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Самарской области опубликовало постановление об обязательной вакцинации в ряде организаций 60% работников в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Документ опубликован на сайте ведомства.

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Самарской области ухудшается. Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции [отдельным] категориям граждан", - говорится в документе.

Речь идет об организациях торговли, образования, медицины, культуры, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, государственных и муниципальных учреждений. Руководителям организаций данных сфер, а также региональному Минздраву необходимо обеспечить вакцинирование не менее 60% сотрудников первым компонентом до 7 августа, вторым - до 1 сентября. Документ не распространяется на имеющих противопоказания.

По данным ведомства, на 12 июля привито свыше 600 тыс. человек, из них 437 тыс. - двумя компонентами. Таким образом, привито 13,7% от общего населения, достигнуто 30% от запланированных в регионе показателей.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на утро 16 июля, в регионе зафиксировано 70,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 67,1 тыс. человек, еще 2,4 тыс. пациентов умерли. В Самарской области действует режим самоизоляции для пожилых жителей, кроме того, для них ограничен доступ в бассейны, фитнес-центры, спортклубы и культурно-досуговые учреждения. Заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов и цирков должна составлять не более 50%. Кроме того, работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, включая тех, кто имеет хронические заболевания, а также перенесших инфаркт или инсульт, беременных и пожилых.