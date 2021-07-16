Более 16 тыс. человек с коронавирусом получили плазму крови с антителами в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. пациентов с коронавирусом в Москве с апреля 2020 года получили плазму крови с антителами. Об этом сообщил в пятницу главный трансфузиолог столицы Андрей Буланов.

"Порядка 17 тонн [плазмы] заготовлено. <...> Это огромное количество. Больше 16 тыс. пациентов получили трансфузию плазмы за это время [с апреля 2020 года]", - сказал Буланов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он уточнил, что врачи в Москве с апреля прошлого года начали применять метод переливания иммунной плазмы пациентам с коронавирусной инфекцией.

По его словам, на сегодняшний день донором может стать человек, вакцинированный лишь препаратом "Спутник V".

"Потому что исследование проведено на вакцинированных "Спутником V". Мы не изучали, как себя поведут вакцинированные в этом плане другой вакциной. Вполне возможно, что здесь будет тоже самое", - добавил Буланов. Сдать плазму можно спустя 30 дней после вакцинации, добавил он.