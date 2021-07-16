Захарова указала на нестыковки в вопросах трактовки Советом Европы понятия брака

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Европы в своей трактовке института брака допускает двойное толкование. Об этом написала в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в Европейской конвенции по правам человека содержится положение о том, что "мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права". Она констатировала, что в конце декабря 2020 года Совет Европы опубликовал пояснения к этой статье, которые не являются нормативными, но определяют некий нарратив в трактовании брака. Согласно этим пояснениям, право на брак относится к браку между одним неженатым мужчиной и одной незамужней женщиной в соответствии с принципом моногамности, соблюдаемым странами-членами.

"Почему же, когда речь заходит о, например, многоженстве или трактовках моногамии, Совет Европы рассматривает брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной, а в остальных случаях - как пойдет?" - написала Захарова.

Она обратила внимание на то, что Европейский суд по правам человека в контексте брака указывает на необходимость соответствия вырабатываемых им положений и рекомендаций национальному законодательству.

"И вот практический пример. В 2016 году гражданин Сирии решил попросить убежище в Швеции, ему нужно было перевести туда своих детей и двух жен. Сирийцу и детям Швеция разрешила въезд по программе воссоединения семей, а женам отказала, руководствуясь вышеупомянутой статьей (дело MIG 2016:26 от 19 декабря 2016 года). Формулировка бесподобна: как и положено в демократических обществах для защиты морали, прав и свобод остальных. И это Швеция с ее нетривиальным отношением к отношениям", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.