Свердловский губернатор представил к Ордену Мужества женщину, спасшую мать с ребенком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил к награждению Орденом Мужества посмертно жительницу региона Дарью Агупову, спасшую тонувших в пруду женщину с двухлетним ребенком.

"Молодая девушка, мама шестилетнего сына, у которой впереди была целая жизнь, спасла двух человек, пожертвовав собой. Ей было всего 36. Я представил Дарью Агупову к Ордену Мужества. Посмертно", - сообщил в пятницу глава региона в аккаунте в Instagram.

Инцидент произошел 3 июля под городом Дегтярском. Агупова увидела, что в пруду тонут женщина и ее сын, ребенок к тому моменту скрылся под водой. Дарья прямо в одежде бросилась им на помощь. При этом она ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но, несмотря на боль, смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

"Седьмого июля Дарье делали операцию под общим наркозом. К сожалению, организм отреагировал на соединение костей образованием тромбов, девушка пережила клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, спасти Дарью не удалось", - отмечается в сообщении главы региона.