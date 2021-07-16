В пяти населенных пунктах Якутии выявили превышение ПДК химических веществ в воздухе

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Лабораторный мониторинг атмосферного воздуха, который проводится в населенных пунктах Якутии в период лесных пожаров, выявил превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в девяти пробах. Об этом сообщили журналистамв региональном управлении Роспотребнадзора.

"16 июля в Республике Саха (Якутия) исследована 81 проба атмосферного воздуха", - сказали в ведомстве, отметив, что в девяти пробах по диоксиду азота выявлено превышение ПДК. По одной пробе было взято в селах Маягас, Чаранг, Намцы и городе Якутске, пять проб - в городе Ленске.

Как уточнили в ведомстве, концентрация диоксида азота составила от 0,24 мг/м3 до 0,36 мг/м3 при ПДК не более 0,2 мг/м3.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На территории региона на данный момент действует 251 природный пожар на общей площади, пройденной огнем, свыше 1,5 млн га, площадь активного горения превышает 2,3 тыс. га.