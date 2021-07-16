В Крыму начался прием заявлений на выплаты за поврежденные во время ливней машины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Прием заявок на компенсации за поврежденные во время ливней автомобили начался в Крыму в пятницу. Он продлится до 10 августа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня начинается прием заявок на компенсацию ущерба от граждан, чьи автотранспортные средства пострадали в результате ЧС. <…> Заявления и документы, поступившие после 10 августа 2021 года, рассматриваться не будут", - написал Аксенов. По его данным, подать пакет документов на получение выплаты из благотворительного фонда можно как в региональном центре Симферополе, так и непосредственно в пострадавших от ливня Ялте и Керчи.

Ранее он сообщал, что в случае, если рыночная стоимость машины не превышает 300 тыс. рублей, выплата благотворительной помощи осуществляется в размере 100% от суммы ущерба. Если стоимость выше, то компенсация составит 40% от суммы ущерба.

Сейчас глава Крыма уточнил, что если у автомобиля несколько владельцев, то выплату получит только один из них. "Размер благотворительной помощи определяется, исходя из анализа экономической целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ и рыночной стоимости автотранспортного средства", - отметил он.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.