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Пандемия COVID-19

В Татарстане наблюдаются перебои с поставкой вакцины от коронавируса

В ближайшее время в республике ожидают поставку 50 тыс. доз

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Перебои с поставками вакцины от коронавируса наблюдаются в Татарстане, сообщил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра здравоохранения региона Владимир Жаворонков.

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"Мы действительно на данный момент отмечаем перебои с поступлением вакцины. Сегодня или завтра очередная партия вакцины должна появиться на складах. Время развоза минимизировано, как только она появляется, устремляется в пункты вакцинации по Республике Татарстан, чтобы не задерживать этот процесс", - сказал Жаворонков.

Он добавил, что в ближайшие сутки в регион поступить новая партия вакцины, порядка 50 тыс. комплектов доз.

В Татарстане функционируют более 150 пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах, у станций метро и во дворах Казани.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрирован 51 новый случай COVID-19, из них 4 - завозные, 47 - контактные. Всего провакцинировано 709 203 человека (прирост за сутки 11 335), из них 459 289 получили вторую прививку.

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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