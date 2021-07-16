Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла на 60% по сравнению с июнем

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла на 60% по сравнению с прошлым месяцем, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции.

"На сегодня мы идем в приросте случаев заболеваний [COVID-19] по сравнению с аналогичным периодом июня текущего года. Заболеваемость увеличилась почти на 60%", - рассказала Авдонина.

Она отметила, что рост заболеваемости начался с 25 июня. На сегодня недельный средний темп прироста сохраняется на уровне 0,2% и, по словам Авдониной, он будет продолжаться.

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19, из них 4 - завозные, 47 - контактные. Всего вакцинированы 709 203 человека (прирост за сутки 11 335), из них 459 289 завершили вакцинацию.