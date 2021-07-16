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Более 30 тыс. человек вакцинировались в клубах проекта "Активное долголетие" в Подмосковье

В клубах проекта в настоящее время функционируют 40 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 30 тыс. жителей Московской области старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в клубах проекта "Активное долголетие", сообщила в пятницу пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

"Более 30 тыс. жителей старшего возраста прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в клубах "Активное долголетие". Записаться на процедуру достаточно просто, можно позвонить в клуб или обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Обязательно перед прохождением вакцинации необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она также рассказала, что в клубах проекта в настоящее время функционируют 40 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Сегодня в проекте "Активное долголетие" принимают участие почти 65 тыс. человек. Для сохранения здоровья и безопасности участников проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличии антител", - отметила Каклюгина.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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