Прокурор в Новосибирске проверит данные об отказе в пособии женщине, обратившейся к Путину

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Новосибирске проверит сообщения СМИ об отказе в выплате пособия из-за отсутствия прописки матери-одиночке, которой могли угрожать чиновники. Об этом сообщатся на сайте прокуратуры.

Ранее издание "Прецедент" опубликовало информацию о женщине, проживающей в Кировском районе Новосибирска, которая, оставшись без работы, обратилась в администрацию для получения пособия на ребенка. Однако в оформлении выплаты женщине отказали из-за отсутствия прописки, которую она не может получить, поскольку дом, где она давно живет, по документам не введен в эксплуатацию. Позднее женщина написала обращение к президенту РФ, после чего в администрации района, куда перенаправлялись ее жалобы, ей начали угрожать вызовом органов опеки.

"В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц государственного казенного учреждения Новосибирской области "Центр социальной поддержки населения Кировского района Новосибирска" по предоставлению женщине предусмотренных законом компенсационных выплат", - говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь в Министерстве труда и социального развития Новосибирской области ТАСС сообщили, что готовы оказать помощь женщине по вопросам, входящим в полномочия ведомства. В Минсоцразвития отметили, что для получения мер государственной поддержки отметка в паспорте о регистрации является обязательной по закону, и центры занятости населения и соцподдержки населения, подведомственные региональному министерству, действуют по утвержденным нормативно-правовым актам.

По сообщениям СМИ, отсутствие регистрации у женщины связано с тем, что многоквартирный дом, в котором она живет уже несколько лет, по документам до сих пор не введен в эксплуатацию. Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минстроя, выдача соответствующего разрешения находится в введении мэрии Новосибирска, куда ТАСС и был направлен запрос.